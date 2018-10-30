Глава Удмуртии поручил пересмотреть изменения в закон о транспортном налоге

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству региона пересмотреть поправки в готовящийся закон о транспортном налоге. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Планируется, что изменения представят депутатам в ноябре этого года. По словам Свинина, тариф на налог, который действует в настоящее время, не может позволить должного содержания дорог в Удмуртии.

Также вице-премьер добавил, что надеется на поддержку со стороны жителей республики при изменении в налоговое законодательство, «так как все деньги до каждой копейки пойдут на дорожное строительство».

Напомним, с 2019 года власти Удмуртии впервые за 12 лет хотят повысить транспортный налог. Повышение — в среднем в полтора раза — коснется 19 видов транспорта.