Россиянам по ошибке списали более пяти миллионов штрафов ГИБДД

Более 5 млн штрафов не смогла вынести Госавтоинспекция из-технической ошибки, возникшей в базе данных.



По словам начальника госавтоинспекции Михаила Черникова, сбой произошел в Москве из-за «некорректного слияния баз данных» федеральной информационной системы.

«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — рассказал он.

В результате программа, которая формирует постановление, отправляла документ в корзину, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в 2017 году в Москве при помощи камер вынесли 24,6 миллиона штрафов, а в 2016 году — 25,1 миллиона. Таким образом, речь идет о десяти процентах неоформленных нарушений за два года.



В регионах существует схожая проблема, однако в столице она выражена наиболее остро из-за того, что на Москву приходится 25—30% всех фиксируемых нарушений в стране.

Ранее сообщалось, что срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях может сократится с 30 до 7 дней. Если в течение недели нарушитель не придет за ним в отделение связи, оно вернется в ГИБДД и штраф вступит в силу.