Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС в декабре

Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре этого года.

Решение о полете в космос Коненко было вынесено на заседании медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.

По ее результатам космонавты Олег Кононенко и Александр Скворцов признаны годными к полету по состоянию здоровья, рассказали в пресс-службе «Роскомоса».

Старт основного экипажа МКС-58/59 запланирован на начало декабря 2018 года.

Напомним, ранее Китай впервые в истории вывел на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01.