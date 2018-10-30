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Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС в декабре

09:48, 30.10.2018
Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС в декабре
Фото: wikimedia.org / NASA

Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре этого года.

Решение о полете в космос Коненко было вынесено на заседании медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.

По ее результатам космонавты Олег Кононенко и Александр Скворцов признаны годными к полету по состоянию здоровья, рассказали в пресс-службе «Роскомоса».

Старт основного экипажа МКС-58/59 запланирован на начало декабря 2018 года.

Напомним, ранее Китай впервые в истории вывел на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01.

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