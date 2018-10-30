Россия может перейти к электронному голосованию на выборах к 2024 году

В России голосование на выборах может стать полностью электронным к 2024 году.

При этом уже со следующего года избирателям предлагается дать возможность голосовать на региональных или муниципальных выборах за пределами своего региона.

К 2020 году протоколы переведут в электронный вид, а в 2022 году избиратель сможет ставить электронную подпись в поддержку того или иного кандидата, пишут «Ведомости».

«Наша задача — применение новых технологий, снятие всех барьеров», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра».



Ранее Элла Памфилова сообщила, что заплатит 77 тысяч рублей тому, кто предложит новое название для избирательной урны.