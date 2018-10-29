Глава ЦИК заплатит 77 тыс. рублей предложившему новое название для избирательной урны

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны и избирательного из-за негативных ассоциаций.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь „ящик“, все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна — думают: „прах из урны“. Ассоциации не очень положительные», — сказала она в ходе научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра».

Автору новых названий Памфилова выделит из своих личных средств 77 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

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