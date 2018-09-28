Экс-директор «Ижевских электросетей» признал вину в трате средств на избирательную кампанию

Бывший генеральный директор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев на предварительном судебном заседании согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Ижевска. Рассмотрение дела намечено на 7 ноября.

Напомним, Сергей Клементьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, он направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России».

Клементьев покинул компанию в апреле 2018 года, при этом он остается депутатом.