ЦБ назвал пенсионную реформу единственной гарантией ускорения роста ВВП

Банк России считает, что россияне, которые продолжат работать в 2019—2020 годы из-за повышения пенсионного возраста, — единственные, кто определенно будет ускорять экономический рост в ближайшие 2 года.

За девять месяцев ВВП вырос на 1,6%, а за год, по оценке ЦБ, увеличится в пределах 1,5—2%. Причин для большего роста, по мнению регулятора, нет — занятость полная, безработица (около 4,8% в январе — сентябре) близка к естественному уровню, загрузка производственных мощностей вблизи исторических максимумов, передают «Ведомости» со ссылкой на утвержденные ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики» на 2019—2021 годы.

За счет незадействованных производственных мощностей существенно увеличить производство невозможно, указывает ЦБ: большая их часть заметно устарела, работников не хватает.

Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $66 млрд с 55 млрд.

