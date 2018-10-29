В России по итогам сентября снизились продажи Audi на 10,7%

По итогам сентября 2018 года продажи автомобилей Audi в России составили 1199 машин. Это на 144 единицы (10,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Автостат Инфо», за девять месяцев в РФ было продано 10 861 автомобилей, что также на 6,5% меньше.

В январе-сентябре больше всех покупали Audi Q7 (2417 автомобилей -5,4%). В топ-5 также вошли Audi Q5 (2013, +19,3%), Audi A6 (1855, -15,4%), Audi A4 (1425, 8,7%) и Audi Q3 (1189, -4,1%).



Ранее сообщалось, что автоконцерн Audi заплатит 800 млн евро штрафа из-за дизельного скандала.