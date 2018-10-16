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Автоконцерн Audi заплатит 800 млн евро штрафа из-за дизельного скандала

12:18, 16.10.2018
Автоконцерн Audi заплатит 800 млн евро штрафа из-за дизельного скандала
Фото: pixabay.com

Автоконцерн Audi должен заплатить 800 млн евро в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах.

По данным Volkswagen, выплата штрафа «непосредственно скажется на финансовых показателях» Audi, сообщает NTV.

Ранее главу компании Руперта Штадлера арестовали по делу о «дизельном скандале». Следствие предположило, что он может спрятать улики и следы преступления.

ПромышленностьМашиностроение
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