Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до +3

В понедельник, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами на востоке РТ небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.



Максимальная температура воздуха днем до +3 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до 1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре и гололедице.