В Татарстане на трассе Казань-Оренбург столкнулись бензовоз и три леговушки, один человек погиб

Сегодня в Бугульминском районе Татарстана на 299 км автодороги Казань-Оренбург столкнулись бензовоз и легковые автомобили Cherry Tigo, Renault Clio и Lada Granta. В результате человек за рулем Cherry Tigo скончался на месте, 4 пострадавших были госпитализированы.

По предварительным данным водитель бензовоза данным, груженный с 24 т. солярки, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушками.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщили в МВД по РТ.