Казанцев будут судить в Удмуртии за кражу более 600 тысяч рублей

Два жителя Казани предстанут перед судом в Удмуртии. Их обвиняют в серии краж с банковских карт. Сумма похищенных средств превысила 600 тыс. рублей.



Жертвами злоумышленников стали шесть жителей России и один гражданин Белоруссии. По данным прокуратуры Удмуртии, в августе 2017 года мужчины сняли квартиру в Ижевске и рассылали смс-сообщения жителям Ямало-Ненецкого автономного округа о блокировке банковских карт.

Граждане перезванивали на указанные номера мошенникам. Последние представлялись сотрудниками банка, и граждане, будучи введенными в заблуждение, сообщали им данные своих банковских карт и одноразовые пароли.