Турция, Франция, Россия и ФРГ подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Лидеры Турции, Франции, России и Германии подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии.

«Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — говорится в коммюнике по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Также лидеры выразили уверенность, что не может быть военного решения конфликта. По их мнению, его следует урегулировать путем переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Напомним, что сегодня в Стамбуле прошел первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, посвященный сирийскому урегулированию. Перед саммитом состоялись двусторонние контакты участников встречи.