Уфимский «Урал» проиграл в Нижневартовске «Югре-Самотлор»

Уфимский «Урал» проиграл в Нижневартовске «Югре-Самотлор» со счtтом 2:3 в самом драматичном матче игрового дня. Команда Даниэле Баньоли после двух сетов выигрывала 2:0, но уступила на тай-брейке (15:11) и потерпела второе поражение в новом сезоне, сообщает пресс-служба уфимской команды.

На следующей неделе уфимцам предстоит сыграть в полуфинале Кубка России. Матчи Группы Б пройдут в Москве со 2 по 4 ноября. Соперниками уральцев станут местное «Динамо», «Факел» (Новый Уренгой) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Первый домашний матч «Урал» проведет 10 ноября. Он состоится в СДК «Динамо».