При стрельбе в синагоге Питтсбурга погибли восемь человек

В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения.



По информации CBS Pittsburgh, также пострадали двое полицейских.

Человек, открывший стрельбу, получил ранение при перестрелке с сотрудниками полиции и сдался. Это подтвердил телекомпании ABC представитель полиции.

«На данный момент подозреваемый в стрельбе задержан. Сообщаем о нескольких погибших внутри синагоги, трое полицейских получили огнестрельные ранения» — сообщил он.

В настоящее время полицейские прочесывают здание на предмет возможных угроз. Имя стрелка пока не называется, однако известно, что речь идет о белом мужчине.