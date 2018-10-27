При стрельбе в синагоге Питтсбурга погибли восемь человек
В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения.
По информации CBS Pittsburgh, также пострадали двое полицейских.
Человек, открывший стрельбу, получил ранение при перестрелке с сотрудниками полиции и сдался. Это подтвердил телекомпании ABC представитель полиции.
«На данный момент подозреваемый в стрельбе задержан. Сообщаем о нескольких погибших внутри синагоги, трое полицейских получили огнестрельные ранения» — сообщил он.
В настоящее время полицейские прочесывают здание на предмет возможных угроз. Имя стрелка пока не называется, однако известно, что речь идет о белом мужчине.Происшествия
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