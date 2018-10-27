В Перми отремонтируют здание, где жил Колян из сериала «Реальные пацаны»

Историческое здание в Перми, известное как «Дом грузчика», где жил Колян из сериала «Реальные пацаны», отремонтируют. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Причиной приведения здания в порядок стали вступившие в законную силу решения судов. Согласной документу, подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт строения. Цена контракта на выполнение работ – 8,8 млн рублей.

Добавим, предстоящий ремонт станет первым для здания, которое не приводили в порядок с 1939 года.

Напомним, ранее в Перми был завершен ремонт Райского сада.



