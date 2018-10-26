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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 4,5 километра

19:57, 26.10.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 4,5 километра
Фото: скриншот yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром от проспекта Ямашева до улицы Николая Ершова. Пробка продержалась 30 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (5 баллов).

Накануне самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров. Затор был зафиксирован утром на улице Мира от улицы Тополевой до Сибирского тракта.

Общество Татарстан
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