Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 4,5 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром от проспекта Ямашева до улицы Николая Ершова. Пробка продержалась 30 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженные магистрали вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (5 баллов).



Накануне самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров. Затор был зафиксирован утром на улице Мира от улицы Тополевой до Сибирского тракта.