В Казани на Фатыха Амирхана образовалась пробка длиной 4,4 километра

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В Казани зафиксировали необычно сложную пробку. Она образовалась на проспекте Фатыха Амирхана, на мосту Миллениум и улице Вишневского — от проспекта Ямашева до улицы Николая Ершова.

Как сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.пробки», дорожные затруднения растянулись на 4,4 км. Отмечается, что в пробке можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного.

Что стало причиной такой пробки, пока неизвестно, — отметок об авариях или ремонтных дорогах на указанном участке нет.

В целом ситуация на дороге оценивается сервисом в 6 баллов.

