Минсельхоз зафиксировал рост цен на сахар

В России оптовые цены на сахар выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое повышение цен началось в сентябре этого года.



Так, на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 рубля за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%, передает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

Одной из причин роста цен может быть низкий урожай сахарной свеклы, указывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Площадь ее посевов в этом годы была на 6% меньше, чем в предыдущем, а урожайность на юге снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га.

Эксперты ИКАР ожидают, что в этом сезоне производство сахара окажется ниже прогнозируемого уровня потребления — 5,8 млн т против 6—6,1 млн т. При этом с учетом прошлогодних запасов в 200 тыс. т и импорта примерно 300 тыс. т, дефицита на рынке не ожидается.



Ранее сообщалось, что с середины октября розничных цены на социальные виды хлеба в Татарстане выросли на 16%. Производители пытались таким способом добиться выделения дотаций, но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось.