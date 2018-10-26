СОБР и ФСБ изъяли 45 тысяч литров контрафактной водки и коньяка на подпольном заводе в Перми

Сотрудники ФСБ и полиции совместно с бойцами СОБРа провели спецоперацию по остановке крупного завода по производству контрафактного алкоголя в Перми.

В ходе рейда силовики задержали подозреваемых в организации подпольного предприятия. Также было изъято 45 тыс. литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, правоохранители выяснили, что спиртное поставлялось не только в Пермский край, но и в другие регионы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее эксперты оценили годовой оборот нелегального рынка алкоголя в интернете в 1,7 млрд рублей.