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СОБР и ФСБ изъяли 45 тысяч литров контрафактной водки и коньяка на подпольном заводе в Перми

08:46, 26.10.2018
СОБР и ФСБ изъяли 45 тысяч литров контрафактной водки и коньяка на подпольном заводе в Перми
Фото: rosgvard.ru

Сотрудники ФСБ и полиции совместно с бойцами СОБРа провели спецоперацию по остановке крупного завода по производству контрафактного алкоголя в Перми.

В ходе рейда силовики задержали подозреваемых в организации подпольного предприятия. Также было изъято 45 тыс. литров контрафактной водочной и коньячной продукции, приготовленной к реализации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, правоохранители выяснили, что спиртное поставлялось не только в Пермский край, но и в другие регионы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее эксперты оценили годовой оборот нелегального рынка алкоголя в интернете в 1,7 млрд рублей.

Общество
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