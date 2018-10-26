Звезды «Теории Большого взрыва» возглавили список самых высокооплачиваемых телеактеров 2018 года

Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва», стал самым высокооплачиваемым телеактером 2018 года по версии журнала Forbes.

За год Парсонс заработал 26,5 миллиона долларов.Он занимает первую строчку в этом рейтинге четвертый год подряд. Следом идут его коллеги по сериалу Джонни Галэки ($25 млн), Саймон Хелберг ($23,5 млн) и Кунал Найяр ($23,5 млн).



Пятое место занял Марк Хэрмон, исполняющий главную роль в сериале CBS «Морская полиция: Спецотдел» ($19 млн). В десятку самых высокооплачиваемых телеактеров также вошли Эд О'Нил (14 млн), Эрик Стоунстрит (13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон (13 млн) и Тай Бурелл (12 млн).

Напомним, что самым высокооплачиваемым актером 2018 года с доходом 239 миллионов долларов стал Джордж Клуни.