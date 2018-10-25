Егор Сорокин: «Не обсуждаем запрет «Рубина» на еврокубки в раздевалке»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал о реакции команды на дисквалификацию казанского клуба из еврокубков и прокомментировал победу команды в 1/8 финала Кубка России против московского «Спартака»

— Хорошо, что выиграли, дотерпели. Главное — это результат. В целом, мы контролировали ход матча и его концовку, за исключением, разве что, последних пяти минут. Будем работать, исправлять ошибки. Важно, что прошли дальше, — приводит слова футболиста корреспондент «Реального времени».

— В команде обсуждается ситуация с дисквалификацией в еврокубках?



— Нет, не обсуждаем в раздевалке. Каждый хочет занять высокое место, даже если мы не попадем в еврокубки. Настрой такой же, как и до решения УЕФА. Хотим выиграть каждый матч