Курбан Бердыев: «Почему заменил Могилевца? Он не так играл»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу (1:0) казанского клуба в матче против московского «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.

— Типичная кубковая игра. Рады победе.

— С чем связана замена Павла Могилевца?

— Не так играл, хотя желание у него было.

— Перед «Спартаком» не было желания выпустить резервный состав?

— Нет, времени достаточно перед игрой со «Спартаком», — цитирует тренера корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Рубин» проведет на своем поле против московского «Спартака» в понедельник. Начало игры в 20.30 по московскому времени.