Курбан Бердыев: «Почему заменил Могилевца? Он не так играл»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу (1:0) казанского клуба в матче против московского «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.
— Типичная кубковая игра. Рады победе.
— С чем связана замена Павла Могилевца?
— Не так играл, хотя желание у него было.
— Перед «Спартаком» не было желания выпустить резервный состав?
— Нет, времени достаточно перед игрой со «Спартаком», — цитирует тренера корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Рубин» проведет на своем поле против московского «Спартака» в понедельник. Начало игры в 20.30 по московскому времени.СпортФутбол
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