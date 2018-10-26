В Татарстане ожидается дождь и до +11°С

Сегодня, 26 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дождь, ночью местами сильный. Ветер юго-западный, днем местами до сильного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +4°С до +9°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +6°С до +11°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +6°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +11°С.

