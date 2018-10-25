Путин и Трамп могут обсудить ситуацию с атаками дронов на базу в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что информация об управлении беспилотниками во время одной из атак на базу Хмеймим в Сирии с американского самолета будет иметь политические последствия.

Он также не исключил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить имеющуюся информацию.

«Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы (будут сделаны, — прим. ред.), соответствующий анализ будет проведен нашими военными», — цитирует Пескова RT.

Ранее сегодня заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика «Посейдон-8».

