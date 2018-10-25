Главой пермского МФЦ назначен Леонид Громов

Главой пермского МФЦ стал Леонид Громов. Приказ о его назначении подписал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, Громов работает в краевом многофункциональном центре с июня 2017 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя, до этого — начальника управления развития инфраструктуры учреждения.

Добавим, бывший глава пермского МФЦ Алик Башаев перешел на работу в ПКГУП «Теплоэнерго» в качестве и.о. директора.

Напомним, ранее стало известно, что 10 многофункциональных центров в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта.