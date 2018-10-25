Школьник из Екатеринбурга встретится с актерами фильма «Движение вверх» после скандала с двойкой

Школьник из Екатеринбурга, получивший двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх», встретится с актерами картины.

Ученик не смог посмотреть фильм, так как его семья живет бедно и у него дома нет компьютера.

«Нас в АСБ эта история тронула, и мы официально готовы пригласить Никиту в Москву. Здесь он сможет не просто посмотреть фильм. Мы организуем экскурсию на „Мосфильм“, познакомим его с актерами „Движения вверх“ и с сыном Сергея Белова – Александром» — говорится в сообщении Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) в соцсети «ВКонтакте».



Также ассоциация пригласила мальчика потренироваться вместе со студенческой командой МГУ и сходить на матч ЦСКА с «Олимпиакосом».



В департамента образования Екатеринбурга "РИА Новости" сообщили, что ситуация с двойкой урегулирована, отметку из журнала убрали.

Российский фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева вышел на экраны в конце 2017 года. Он создан на основе реальных событий и повествует о победе сборной СССР над сборной США в финале мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.