Samsung подала в суд на Ксению Собчак за использование iPhone — СМИ

Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда в России.



По данным 9to5mac, сумма исковых требований составляет $1,6 млн.



Причиной для подачи иска стало публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung. Судя по скриншоту издания, речь идет о видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября.



Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с РБК не подтвердил и не опроверг информацию об иске Samsung.



«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду» — сказал Суханов.



В июне этого года компании Apple и Samsung урегулировали многолетний спор, который касался обвинений в копировании дизайна iPhone. Детали соглашения не раскрываются.