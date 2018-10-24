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Samsung подала в суд на Ксению Собчак за использование iPhone — СМИ

19:51, 24.10.2018
Samsung подала в суд на Ксению Собчак за использование iPhone — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда в России.

По данным 9to5mac, сумма исковых требований составляет $1,6 млн.

Причиной для подачи иска стало публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung. Судя по скриншоту издания, речь идет о видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября.

Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с РБК не подтвердил и не опроверг информацию об иске Samsung.

«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду» — сказал Суханов.

В июне этого года компании Apple и Samsung урегулировали многолетний спор, который касался обвинений в копировании дизайна iPhone. Детали соглашения не раскрываются.

ТехнологииIT
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