В Пермском крае установили самую большую в России солонку

В городе Березники в Пермском крае установили самую большую солонку в России.

Арт-объект расположился на Торговой площади. Автором выступил московский дизайнер Виктория Белорукова. Солонка сделана из металла и поликарбоната, инсталляция имеет подсветку. Внутри — силикагель, имитирующий соль.

Как пояснили в администрации города, солонка напоминает об истории Верхнекамья, где главным товаром и богатством была соль. За ней приезжали купцы, вокруг соляных промыслов появлялись города и поселки, из которых позже выросли Березники.

Стоит отметить, что солонка попала в Книгу рекордов России как самая большая. Ее высота составила 4,95 метра.

Всего до конца этого года в Березниках откроют еще два арт-объекта. В Рябиновом сквере появится «Дерево рода», а на Советской площади установят большой «Скворечники».

Напомним, ранее стало известно, что арт-объект «Счастье не за горами» вернут на пермскую набережную зимой.