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Происшествия

В Березниках вандалы сломали арт-объект в виде огромной солонки

11:40, 19.10.2018
В Березниках вандалы сломали арт-объект в виде огромной солонки
Фото: скриншот - vk.com/mgberezniki

Неизвестные повредили арт-объект в виде гигантской солонки, установленный 14 октября на Торговой площади в Березниках Пермского края.

По информации очевидцев в соцсетях, вандалы сначала отогнули часть металлической конструкции, а затем сломали прозрачный пластик, где находился силикагель, имитирующий соль. В результате вещество высыпалось на землю рядом с инсталляцией.

В настоящее время правоохранительные органы ищут злоумышленников, испортивших конструкцию.

Напомним, солонка в Березниках попала в Книгу рекордов России как самая большая. Ее высота составила 4,95 метра.

Происшествия
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