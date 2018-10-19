В Березниках вандалы сломали арт-объект в виде огромной солонки

Неизвестные повредили арт-объект в виде гигантской солонки, установленный 14 октября на Торговой площади в Березниках Пермского края.

По информации очевидцев в соцсетях, вандалы сначала отогнули часть металлической конструкции, а затем сломали прозрачный пластик, где находился силикагель, имитирующий соль. В результате вещество высыпалось на землю рядом с инсталляцией.

В настоящее время правоохранительные органы ищут злоумышленников, испортивших конструкцию.

Напомним, солонка в Березниках попала в Книгу рекордов России как самая большая. Ее высота составила 4,95 метра.