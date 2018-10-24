Кудрин: бюджет РФ может недополучить за 3 года 1,3 трлн рублей дивидендов госкомпаний

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в ближайшие 3 года федеральный бюджет может недополучить от госкомпаний 1,3 трлн рублей дивидендов. Такой результат ожидается, если госкомпании будут направлять на дивиденды менее 50% от чистой прибыли.

«Если следовать практике предыдущих лет, то мы можем недополучить за 3 года 1,3 трлн рублей по дивидендам госкомпаний», — приводит слова Кудрина ТАСС.

При этом глава Счетной палаты выразил надежду на то, что российское правительство, закладывая в бюджет определенный уровень доходов от выплаты госкомпаниями дивидендов, добьется именно этой цели по доходам.

«Надеюсь, что правительство, в очередной раз ставя такую серьезную цифру в бюджет, все-таки добьется ее исполнения, и мы будем должны это объективно оценивать», — добавил чиновник.