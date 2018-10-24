Астрономы не смогли обнаружить сигарообразный астероид Оумуамуа в расчетной точке

Международная команда ученых не сумела обнаружи астероид Оумуамуа в той точке космического пространства, в котором он, согласно расчетам, должен находиться сейчас.

Астрономы направили камеру IRAC космического инфракрасного телескопа Spitzer в том направлении, где должен находиться Оумуамуа ( в переводе с гавайского «гость», или «посланник» из прошлого). Однако после 30 часов непрерывных наблюдений они не смогли обнаружить астероид.

По мнению ученых, обнаружить объект не удалось потому, что он уже удалился на недосягаемое для телескопов расстояние, говорится в отчете на сайте Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США).

Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уэриком 19 октября 2017 года на основе данных телескопа Pan-STARRS.



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