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В татарстанское отделение центра «Бизнес против коррупции» поступило четыре обращения

15:03, 23.10.2018
В татарстанское отделение центра «Бизнес против коррупции» поступило четыре обращения
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Серова

Четыре обращения от предпринимателей поступило в татарстанское отделение Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» с начала его работы. Об этом сообщил журналистам сегодня на открытии первого заседания отделения сопредседатель федерального ЦОП Андрей Назаров.

В частности, было рассмотрено дело директора казанского ООО «Городская газовая служба» Вадима Голубя, который считает, что возбужденное в мае 2018 года в отношении неустановленных сотрудников его организации уголовное дело в связи с деятельностью организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования в отсутствие квалифицированных сотрудников и надлежащего измерительного оборудования на самом деле связано с давлением со стороны конкурентов.

Татарстанское отделение федерального ЦОП, цель которого — защита местных предпринимателей в резонансных делах о незаконных уголовных преследованиях, коррупции и административном давлении, по словам Назарова, 40-е по счету в России. Всего за время существования ЦОП в РФ, в них обратилось свыше 1 700 предпринимателей, и каждому пятому удалось помочь.

Бизнес Татарстан
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