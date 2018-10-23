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Twitter заблокировал страницу Илона Маска из-за поста о любви к аниме

12:55, 23.10.2018

Twitter временно заблокировал страницу Илона Маска, посчитав, что его аккаунт взломали.

«Twitter посчитал, что меня «хакнули» и заблокировал мой аккаунт, хаха», — написал предприниматель, после того как соцсеть сняла с него ограничение.

Незадолго до этого основатель компаний Space X, Tesla и Boring Company опубликовал несколько подозрительных твитов. Например, Илон Маск признался в любви к аниме, рассказал о победе над героем комиксов Чиби-Россомахе, а также предложил одному из пользователей купить у него биткоины.

Напомним, что Маска на три года отстранили от руководства Советом директоров Tesla. Примечательно, что этот шаг тоже стал результатом странной активности бизнесмена в Twitter. Разбирательства в компании начались после того, как предприниматель опубликовал твит о планах продавать акции Tesla по цене в $420. ТехнологииМедиа
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