Twitter заблокировал страницу Илона Маска из-за поста о любви к аниме
Twitter временно заблокировал страницу Илона Маска, посчитав, что его аккаунт взломали.
«Twitter посчитал, что меня «хакнули» и заблокировал мой аккаунт, хаха», — написал предприниматель, после того как соцсеть сняла с него ограничение.
Twitter thought I got hacked & locked my account haha
— Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018 г.
Незадолго до этого основатель компаний Space X, Tesla и Boring Company опубликовал несколько подозрительных твитов. Например, Илон Маск признался в любви к аниме, рассказал о победе над героем комиксов Чиби-Россомахе, а также предложил одному из пользователей купить у него биткоины.
Wanna buy some Bitcoin? pic.twitter.com/9ZbBJ5fuVqНапомним, что Маска на три года отстранили от руководства Советом директоров Tesla. Примечательно, что этот шаг тоже стал результатом странной активности бизнесмена в Twitter. Разбирательства в компании начались после того, как предприниматель опубликовал твит о планах продавать акции Tesla по цене в $420. ТехнологииМедиа
— Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.
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