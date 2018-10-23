Twitter заблокировал страницу Илона Маска из-за поста о любви к аниме

Twitter временно заблокировал страницу Илона Маска, посчитав, что его аккаунт взломали.

«Twitter посчитал, что меня «хакнули» и заблокировал мой аккаунт, хаха», — написал предприниматель, после того как соцсеть сняла с него ограничение.

Twitter thought I got hacked & locked my account haha

— Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018 г.

Незадолго до этого основатель компаний Space X, Tesla и Boring Company опубликовал несколько подозрительных твитов. Например, Илон Маск признался в любви к аниме, рассказал о победе над героем комиксов Чиби-Россомахе, а также предложил одному из пользователей купить у него биткоины.