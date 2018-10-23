В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

На юге Китая во вторник официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.



Церемония прошла в Чжухае при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что мост позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут. Свободное движение по мосту откроется в среду.

Ранее сообщалось, что фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом.

