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Россияне сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

20:59, 22.10.2018
Россияне сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»
Фото: commons.wikimedia.org / Alisher Hasanov

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».

По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, большинство жалоб поступало из европейской части России, в том числе из Саратовской, Ростовской, Воронежской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Краснодара.

Жалобы касались некорректной работы сайта (42%), проблем с сообщениями (32%), а также отсутствии возможности войти в социальную сеть (23%).

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК сообщили, что в настоящее время соцсеть функционирует в штатном режиме.

«Были кратковременные баги у небольшой части пользователей, сейчас все работает», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что один из последних сбоев в работе соцсети «ВКонтакте» произошел в августе. Тогда пользователи жаловались на проблемы в работе веб-версии и трудности с отправкой сообщений.

ТехнологииIT
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