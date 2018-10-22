Россияне сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».
По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, большинство жалоб поступало из европейской части России, в том числе из Саратовской, Ростовской, Воронежской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Краснодара.
Жалобы касались некорректной работы сайта (42%), проблем с сообщениями (32%), а также отсутствии возможности войти в социальную сеть (23%).
В пресс-службе «ВКонтакте» РБК сообщили, что в настоящее время соцсеть функционирует в штатном режиме.
«Были кратковременные баги у небольшой части пользователей, сейчас все работает», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что один из последних сбоев в работе соцсети «ВКонтакте» произошел в августе. Тогда пользователи жаловались на проблемы в работе веб-версии и трудности с отправкой сообщений.ТехнологииIT
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