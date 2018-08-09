Россияне пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В России произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга работы интернет-ресурсов Downdetector.

Большинство пользователей (46%) испытывают проблемы в работе веб-версии, еще 42% сообщили о трудностях с отправкой сообщений. Другие 12% посетовали на невозможность войти в аккаунт.

Активнее всего о проблемах с соцсетью сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Грозного и Нижнего Новгорода.

Напомним, что один из последних сбоев в работе соцсети «ВКонтакте» был зафиксирован в конце июня. Тогда россияне жаловались на трудности с доступом и загрузкой видео.