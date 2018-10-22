В День народного единства в Перми выступит певица Виктория Дайнеко

В День народного единства в Перми выступит победительница телепроекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко.

Праздничные мероприятия пройдут 4 ноября с 15.00 до 19.00 в парке им. Горького. В рамках программы для жителей города приготовлена ярмарка народных промыслов, а также концерты местных исполнителей.

В завершении праздника пройдет парковый фейерверк, который запустят со стадиона «Юность», сообщили в мэрии.

Напомним, в Казани к 4 ноября установят памятник православным святым Петру и Февронии.