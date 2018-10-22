Минобороны рассекретило документы о зарплатах и надбавках военным

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, касающиеся зарплат, премий и надбавок военным с XVI века. Архив раскрыт к столетию финансово-экономической службы ВС РФ,



Из архивных документов следует, что во время Второй мировой войны через финансовую службу Красной армии обеспечивалось исполнение более 50% бюджета Советского Союза.

По приказу наркома обороны СССР Иосифа Сталина от 1942 года за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета — по 200 рублей. За бомбардировку Берлина в ночь с 7 на 8 августа 1941 года члены экипажей, участвовавших в операции, получили по 2 000 рублей.

Отмечается, что младший сын лидера СССР, генерал-лейтенант Василий Сталин, в январе 1943 года получил 5 тыс. рублей.

Из документов также следует, что в XVIII веке жалованье служивому сословию поднималось пять раз, в XIX веке — семь, а последний раз перед Первой мировой войной — в 1909 году.