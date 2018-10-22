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Экономика

Оборот розничной торговли в Пермском крае вырос на 5%

10:31, 22.10.2018
Оборот розничной торговли в Пермском крае вырос на 5%
Фото: pixabay.com

В Пермском крае вырос на 5,4% оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Пермьстата, в период с января по август 2018 года он составил 350 млрд рублей. Кроме того, оборот общественного питания в регионе сложился в сумме 14,7 млрд рублей. Показатель на 7,9% ниже уровня прошлого года.

Напомним, сигареты и пиво стали лидерами по объему продаж на рынке повседневных товаров в России.

Экономика
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