Оборот розничной торговли в Пермском крае вырос на 5%

В Пермском крае вырос на 5,4% оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Пермьстата, в период с января по август 2018 года он составил 350 млрд рублей. Кроме того, оборот общественного питания в регионе сложился в сумме 14,7 млрд рублей. Показатель на 7,9% ниже уровня прошлого года.

Напомним, сигареты и пиво стали лидерами по объему продаж на рынке повседневных товаров в России.