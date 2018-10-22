Новости экономики

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ак Барс Private провел бизнес-завтрак «Инвестиционный взгляд»

10:00, 22.10.2018

18 октября в ресторане «50/8» в Казани для клиентов Ак Барс Private прошел бизнес-завтрак «Инвестиционный взгляд».

С презентациями выступили представители Ак Барс Финанс и «Московской биржи». Ак Барс Финанс представил обзор текущей рыночной ситуации, прогноз по мировой экономике, а также рассказал об инвестиционных возможностях и решениях, предлагаемых компанией. Представитель «Московской биржи» затронул вопросы биржевой инфраструктуры и существующих налоговых льгот для инвестора.

На мероприятии клиенты активно задавали вопросы, интересовались вопросами санкций, дедолларизации, будущим биткоина и в целом прогнозами по экономической ситуации в России и мире.


ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнёрский материал

ЭкономикаБанкиОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок