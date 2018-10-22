Ак Барс Private провел бизнес-завтрак «Инвестиционный взгляд»

18 октября в ресторане «50/8» в Казани для клиентов Ак Барс Private прошел бизнес-завтрак «Инвестиционный взгляд».



С презентациями выступили представители Ак Барс Финанс и «Московской биржи». Ак Барс Финанс представил обзор текущей рыночной ситуации, прогноз по мировой экономике, а также рассказал об инвестиционных возможностях и решениях, предлагаемых компанией. Представитель «Московской биржи» затронул вопросы биржевой инфраструктуры и существующих налоговых льгот для инвестора.

На мероприятии клиенты активно задавали вопросы, интересовались вопросами санкций, дедолларизации, будущим биткоина и в целом прогнозами по экономической ситуации в России и мире.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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