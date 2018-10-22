AC Nielsen подтвердило, что горчица ТМ «Махеевъ» находится на первом месте среди всех производителей горчицы

На данный момент компания производит и реализует 4,5 тыс. тонн горчицы. Это 22,5 млн упаковок в год весом до 200 г и 2 млн штук упаковок «сашет» (10 г) для сегмента HoReCa.



Горчица «Махеевъ» обошла ближайших конкурентов: «Кухмастер», Heinz, ЕЖК и заняла лидирующую позицию, став №1 в России*.

Производство горчицы было запущено в феврале 2010 года. За 8 лет выпуска продукта менялась и фасовка, и упаковка. В начале это был традиционный дой-пак весом 190 г, через 4 года начали производство в стеклянной таре и расширили линейку за счет упаковки в тубе.

Фасовка горчицы «Махеевъ» в тубу позволила включить продукт в состав ежедневного рациона космонавтов. Наряду с кетчупом и майонезом, горчица поставляется на Международную космическую станцию.

Основные факторы успеха этого продукта:

Регулярная точечная аналитика соусного сегмента рынка. К решению освоения выпуска горчицы пришли в результате изучения растущих сегментов и свободных ниш рынка, а также продукции, по технологии и изготовлению сходной с производством майонеза и кетчупа.

Сбалансированные вкусовые характеристики. Для приготовления горчицы используется российское сырье высшего сорта из Волгоградской и Орловской областей. Рецептуру продукта отрабатывали технологи компании на основании анализа предпочтений потребителей РФ.

Масштабная дистрибуция. Наличие широкой сети партнеров-дистрибуторов (240 компаний) и контракты со всеми федеральными сетями РФ позволили с момента старта продукта донести его до максимального числа потребителей. Также большую роль сыграла разработка технологов, позволившая увеличить срок хранения продукта с 6 до 9 месяцев без изменения вкусовых характеристик.

Роман Есаулов, заместитель генерального директора по производству: «Выпуск горчицы на нашем производстве логичен. Технология производства идентична технологии производства майонеза. Перед нами стояла задача разработать уникальную рецептуру, которая позволила бы увеличить срок хранения продукта, не изменив при этом качества. С этой задачей мы справились. Продукт теперь можно найти не только в странах ближнего, но и дальнего зарубежья. Мы продолжаем поиск новых интересных идей в развитии этой категории».





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