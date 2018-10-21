В МЧС предупредили о сильном ветре и снеге в Перми

В пермском главке МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в регионе. Ухудшение погоды ожидается 22 октября.

«Ветер ночью северо-западный, западный 3—8 метров в секунду. Днем ветер будет юго-западным 6—11 метров в секунду с порывами 15—20 метров в секунду», — цитирует сообщение портал 56.ru.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов Цельсия, днем от 0°С до +5°С.

Спасатели призвали жителей Пермского края соблюдать правила безопасности в непогоду, уходя из дома, закрывать окна, выключать электроприборы. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.