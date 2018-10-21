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Хабиров рассказал о русской жене и православных детях

13:32, 21.10.2018

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью о своей русской жене и православных детях.

Ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев спросил у чиновника, почему в его кабинете находятся и Коран, и иконы. Журналиста интересовало, является ли Хабиров мусульманином или христианином.

«Я — мусульманин. И верующий мусульманин. Но так интересно у меня в семье сложилось: у меня трое детей, и все они православные», — ответил врио главы РБ.

Он также подтвердил, что женат на русской.

Напомним, что в этом интервью Хабиров также поделился мнением о соперничестве между Башкирией и Татарстаном, заверил, что знает, где достать деньги для республики, и обещал «дожать» ситуацию с нелегалами на рынке пассажирских перевозок в Уфе.

ОбществоВласть Башкортостан
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