Хабиров о богатстве Башкирии: «Я знаю, где деньги взять»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью Сергею Брилеву о взаимоотношениях республики с соседним Татарстаном. Он также рассказал о планах по возвращению богатства в Башкирию.

«Радий Фаритович, как сделать, чтобы богатство прибавилось, денег-то откуда взять дополнительно?», — задал вопрос ведущий программы «Вести в субботу».

«Я знаю где деньги взять», — ответил Хабиров.

По его словам, власти Башкирии должны не стесняться и брать пример с соседей из Татарстана. Например, готовить решения не только для республики, но и для всей России.

«Дверь открывает министр федеральный, а там уже наш башкир сидит с папочкой и программой — все готово», — предложил врио главы РБ.

В интервью он рассказал и о своем видении противостояния Башкирии и Татарстана.

«Какое-то время мы понимали, рядом с нами братья, но в то же время мы конкурировали. И эта конкуренция была очень позитивная. Но в какой-то момент, наверное, мы отстали», — поделился мнением Хабиров.