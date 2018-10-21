Кэтэлин Карп: «Если бы мы точнее били по воротам, то никакой бы Коновалов «Рубину» не помог»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился впечатлениями от матча против «Рубина».

«Вы сами видели, мы хотели выиграть сегодня для своих болельщиков, тем более что они говорят, что это дерби. У нас было и моментов больше, и подходов. Следующую игру надо выиграть.

Начали плохо, но потом перестроились, и моменты появились. Конечно, если бы мы точнее били по воротам, то никакой бы Коновалов не помог. Надо было внимательнее свои моменты реализовывать», — приводит слова Карпа корреспондент «Реального времени».

Напомним, вчера в столице Башкортостана «Уфа» и казанский «Рубин» сыграли в нулевую ничью.