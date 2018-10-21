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Кэтэлин Карп: «Если бы мы точнее били по воротам, то никакой бы Коновалов «Рубину» не помог»

09:50, 21.10.2018
Кэтэлин Карп: «Если бы мы точнее били по воротам, то никакой бы Коновалов «Рубину» не помог»
Фото: fcufa.pro

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился впечатлениями от матча против «Рубина».

«Вы сами видели, мы хотели выиграть сегодня для своих болельщиков, тем более что они говорят, что это дерби. У нас было и моментов больше, и подходов. Следующую игру надо выиграть.

Начали плохо, но потом перестроились, и моменты появились. Конечно, если бы мы точнее били по воротам, то никакой бы Коновалов не помог. Надо было внимательнее свои моменты реализовывать», — приводит слова Карпа корреспондент «Реального времени».

Напомним, вчера в столице Башкортостана «Уфа» и казанский «Рубин» сыграли в нулевую ничью.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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