Убыток КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев составил 288 млн рублей

По итогам 9 месяцев 2018 год чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составил 288 млн рублей. При этом за январь — сентябрь 2017-го компания получила прибыль почти в 3 млрд рублей.

Выручка составила 98,6 млрд рублей, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечает «Интерфакс».

Напомним, что по итогам первого полугодия убыток КАМАЗа оценивался в 803 млн рублей. При этом предприятие выпустило за шесть месяцев 18 053 грузовика. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К концу года предприятие рассчитывает продать 43,1 тыс. грузовиков и получить прибыль в размере 1,6 млрд рублей.