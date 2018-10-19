Уфимский «Толпар» снова разгромил «Алтай»

Фото: пресс-служба ХК "Алтай"

Уфимский «Толпар» провел свой второй выездной матч против усть-каменогорского «Алтая» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Как и в матче накануне (7:1), уфимцы одержали крупную победу — 5:0.

Голы забили: Алексей Пустозеров, Виктор Васильев и трижды Ярослав Соколов.

Уфимская команда набрала 30 очков после 18 матчей и возглавляет Восточную конференцию Молодежной хоккейной лиги.

Следующие матчи «Толпар» проведет 21 и 23 октября. В Астане соперником подопечных Алика Гареева станут местные «Снежные барсы». Казахстанская команда в 19 поединках набрала 18 очков и замыкает восточную восьмерку.

