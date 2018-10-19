«Мерседес-Бенц Рус» отзовет 123 своих автомобиля из-за проблем с ремнями безопасности

АО «Мерседес-Бенц Рус», которое является официальным представителем Mercedes на российском рынке, отзывает 123 своих автомобиля (тип 257 и тип 290).



Причина заключается в том, что заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на передних сиденьях может не соответствовать спецификации, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Информирование владельцев таких авто будет проходить с помощью писем или звонков на телефон.

Ранее Mercedes отзывал в России 24,7 тыс. автомобилей классов А, В, С, CLA, GLA и GLC из-за подушек безопасности.