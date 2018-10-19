Верховный суд РТ оставил под замком подрядчика Госжилфонда

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Сегодня Верховный суд РТ не отпустил из-под домашнего ареста 60-летнего гендиректора стройфирмы «БарсЭлитСтрой+» Завдята Камалова, подозреваемого в хищении 102 млн рублей Госжилфонда Татарстана.

На отмене избранной райсудом меры пресечения настаивал защитник фигуранта, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, под домашним арестом Камалов находится с 11 октября. В его уголовном деле — два эпизода. Один связан с невыплатой зарплаты рабочим, другой с хищением средств при возведении 14 социальных объектов. Подрядчик вину отрицает.